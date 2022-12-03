Ще п'ятьом ініціаторам "референдуму" на Луганщині повідомлено про підозру

Служба безпеки України встановила ще п'ятьох організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. Викрито ініціаторів псевдозакону щодо "приєднання" Луганської області до Росії. Про це повідомляється на сайті спецслужби у суботу, 3 грудня.
Встановлено, що у вересні зловмисники ініціювали голосування за псевдозакон, після чого звернулися до ватажка терористів Леоніда Пасічника про "підписання незаконного документа".
Відомо, що серед фігурантів – родич "мера Луганська", який перебуває під санкціями України та західних держав-партнерів за особливо тяжкі злочини.
Слідство також встановило, що всі п'ятеро зловмисників після 2014 почали співпрацювати з місцевою окупаційною "адміністрацією" і за це вони отримали так звані "мандати" в "народній раді ЛНР".
Після початку повномасштабної війни колаборанти взялися за організацію фейкового плебісциту. Окрім прийняття незаконних "актів", вони брали активну участь у постановочних сюжетах російських пропагандистів, в яких закликали "проголосувати" за входження регіону до складу Росії.
Також колаборанти їздили "виборчими округами", де особисто агітували місцевих жителів зробити свій "вибір" на користь країни-агресора.
За інформацією СБУ, йдеться про таких осіб:
- Руслан Марданов,
- Павло Пілавов,
- Роман Лисенко,
- Володимир Поляков,
- Іван Санаєв.
Їм повідомили про підозру за статтями про колабораційну діяльність та зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України (ч.5 ст.111-1, ч.2 ст.110 КК України).
Відомо, що зловмисники ховаються на тимчасово окупованій території Луганської області, але СБУ вже встановила місця їхнього перебування.
Нагадаємо, у Куп'янську знайшли схованку зі списком місцевих колаборантів. Окупанти не встигли його знищити під час відступу із Харківської області.
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