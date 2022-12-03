Ще п'ятьом ініціаторам "референдуму" на Луганщині повідомлено про підозру

11:59 03 грудня Київ, Україна

Служба безпеки України встановила ще п'ятьох організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. Викрито ініціаторів псевдозакону щодо "приєднання" Луганської області до Росії. Про це повідомляється на сайті спецслужби у суботу, 3 грудня.

"СБУ встановила особи п'ятьох так званих "депутатів народної ради ЛНР III скликання", які сприяли прийняттю псевдозакону про фейковий референдум у захоплених районах Луганської області", – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у вересні зловмисники ініціювали голосування за псевдозакон, після чого звернулися до ватажка терористів Леоніда Пасічника про "підписання незаконного документа".

Відомо, що серед фігурантів – родич "мера Луганська", який перебуває під санкціями України та західних держав-партнерів за особливо тяжкі злочини.

Слідство також встановило, що всі п'ятеро зловмисників після 2014 почали співпрацювати з місцевою окупаційною "адміністрацією" і за це вони отримали так звані "мандати" в "народній раді ЛНР".

"Знаходячись на "посадах", вони сприяли посиленню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях проти українських військ", – зазначили в СБУ.

Після початку повномасштабної війни колаборанти взялися за організацію фейкового плебісциту. Окрім прийняття незаконних "актів", вони брали активну участь у постановочних сюжетах російських пропагандистів, в яких закликали "проголосувати" за входження регіону до складу Росії.

Також колаборанти їздили "виборчими округами", де особисто агітували місцевих жителів зробити свій "вибір" на користь країни-агресора.

За інформацією СБУ, йдеться про таких осіб:

Руслан Марданов,

Павло Пілавов,

Роман Лисенко,

Володимир Поляков,

Іван Санаєв.

Їм повідомили про підозру за статтями про колабораційну діяльність та зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України (ч.5 ст.111-1, ч.2 ст.110 КК України).

Відомо, що зловмисники ховаються на тимчасово окупованій території Луганської області, але СБУ вже встановила місця їхнього перебування.

Нагадаємо, у Куп'янську знайшли схованку зі списком місцевих колаборантів. Окупанти не встигли його знищити під час відступу із Харківської області.

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