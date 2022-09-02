Ще одному ексміністру оборони оголосили підозру у держзраді

15:43 08 серпня Київ, Україна

Ексміністра оборони Михайла Єжеля підозрюють у державній зраді.

Про це повідомили працівники ДБР.

"Працівники повідомили про підозру у державній зраді колишньому міністру оборони України Михайлу Єжелю, який, погодивши підписання Харківських угод, сприяв російській федерації в окупації АР Крим" – ДБР.



Зазначається, що адмірал, який свого часу був головнокомандувачем Військово-Морських Сил України і розумів усі ризики продовження перебування російського флоту на території України, погодив весь пакет документів, необхідних для імплементації т.зв. Харківських угод.



Проєкти цих документів міністр оборони України погодив, навіть не завітавши на засідання Кабінету Міністрів України 21 квітня 2010 року, на якому вони обговорювалися, а також без проведення обов'язкової правової експертизи.



Підозру Єжелю оголошено заочно. Він перебуває у розшуку.