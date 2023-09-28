Ще одну інформаторку російських спецслужб затримала СБУ в Донецькій області

Фахівці контррозвідки Служби безпеки України (СБУ) затримали ще одну інформаторку, яка співпрацювала з російськими спецслужбами і передавала їм відомості про Сили оборони на Донеччині.
Основним інтересом агресора були дані про місцезнаходження та маршрути пересування українських захисників, які задіяні в контрнаступних операціях у районі Бахмута.
За інформацією, зібраною у процесі розслідування, зловмисниця надала окупантам координати тимчасових розташувань та руху десантних підрозділів Збройних сил України у напрямку передової.
Співробітники СБУ оперативно виявили цей факт та повідомили командування українських збройних сил про можливі загрози з боку агресора. Це дозволило провести широкий спектр заходів для забезпечення безпеки сил оборони у зазначених локаціях.
За даними слідства, мешканка прифронтового міста Костянтинівка виявилася однією із співробітниць, які співпрацювали з ворожими спецслужбами. Вона періодично розміщувала інформацію про пересування українських захисників у Донецькій області на інтернет-ресурсах, підтримуваних прокремлівськими силами.
Саме в такий спосіб російські спецслужби намагалися отримувати розвіддані.
Їхня агентка оперувала потай, обходячи місцевість і спостерігаючи за пересуванням військової техніки Збройних сил України.
Отримані дані потім передавалися у вигляді текстових повідомлень через проросійський телеграм-канал.
Підозрювану затримали під час обшуків, у неї було виявлено мобільний телефон з доказами про її взаємодію з агентами агресора.
Наразі слідчі Служби безпеки України висунули фігурантці звинувачення відповідно до частини 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
Затримана перебуває під вартою і може бути засуджена до максимального терміну - вісім років ув'язнення.
Основним інтересом агресора були дані про місцезнаходження та маршрути пересування українських захисників, які задіяні в контрнаступних операціях у районі Бахмута.
За інформацією, зібраною у процесі розслідування, зловмисниця надала окупантам координати тимчасових розташувань та руху десантних підрозділів Збройних сил України у напрямку передової.
Співробітники СБУ оперативно виявили цей факт та повідомили командування українських збройних сил про можливі загрози з боку агресора. Це дозволило провести широкий спектр заходів для забезпечення безпеки сил оборони у зазначених локаціях.
За даними слідства, мешканка прифронтового міста Костянтинівка виявилася однією із співробітниць, які співпрацювали з ворожими спецслужбами. Вона періодично розміщувала інформацію про пересування українських захисників у Донецькій області на інтернет-ресурсах, підтримуваних прокремлівськими силами.
Саме в такий спосіб російські спецслужби намагалися отримувати розвіддані.
Їхня агентка оперувала потай, обходячи місцевість і спостерігаючи за пересуванням військової техніки Збройних сил України.
Отримані дані потім передавалися у вигляді текстових повідомлень через проросійський телеграм-канал.
Підозрювану затримали під час обшуків, у неї було виявлено мобільний телефон з доказами про її взаємодію з агентами агресора.
Наразі слідчі Служби безпеки України висунули фігурантці звинувачення відповідно до частини 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
Затримана перебуває під вартою і може бути засуджена до максимального терміну - вісім років ув'язнення.
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