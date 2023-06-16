Ще 7 чиновників-колаборантів отримали підозру

15:00 06 червня Київ, Україна

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність ще 7 чиновників-колаборантів, які переховуються на тимчасово окупованій території України. Серед них – керівниця створеної агресором «адміністрації Чорноморського району Криму» наталія писарьова, яка закликала кримчан вступати до лав Росії.



Її кандидатуру на це крісло нещодавно особисто погодив місцевий гауляйтер аксенів.



До цього призначення писарьова була так званою першим заступником міністра культури на тимчасово захопленому півострові.



Перебуваючи на цій посаді, після початку повномасштабного вторгнення вона координувала ворожу інформкампанію щодо підтримки збройної агресії Росії.



Тоді фігурантка публічно закликала українських захисників здаватися в полон, а також агітувала жителів Криму вступати до російських військ для війни проти України.. За це окупаційний військовий комісаріат Криму нагородив її грамотою.



За даними слідства, до захоплення українського півострова писарьова керувала регіональним проектним офісом апарату Ради міністрів автономної республіки. Однак під час його захоплення підтримала агресора і згодом увійшла до так званого «кадрового резерву» окупаційної адміністрації.



Ще однією колаборанткою є колишній чиновник Управління Державної казначейської служби України у Луганській області. Після захоплення частини регіону вона добровільно погодилася на пропозицію агресора очолити так зване казначейство ЛНР.



До «штату» псевдовстанови вона залучила ще п'ятьох спільників. Ними виявилися її колишні підлеглі зі Старобільського, Новоайдарського, Міловського, Новопсковського та Марківського районів.



У складі окупаційного органу вони стали керівниками відповідних районних «управлінь казначейської служби ЛНР». На цих посадах вони брали участь у фінансовому забезпеченні російських окупаційних угруповань, задіяних на східному фронті.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Крім того, шістьом представникам «казначейства ЛНР» додатково повідомлено про підозру в пособництві державі-агресору. Обвинувальні акти направлені до суду. Зловмисникам загрожує від 5 до 12 років ув'язнення.