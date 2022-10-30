Енергодар, Дніпропетровщина та Донеччина під вогнем ворожої артилерії

10:59 30 жовтня Київ, Україна

Ранок у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області розпочався з ворожих обстрілів. У частині міста зникло світло, повідомив у Telegram мер Дмитро Орлов 30 жовтня.

"Ранок неділі окупанти в Енергодарі розпочали з провокацій. Зараз, внаслідок обстрілу рашистами промислової зони, більшість міста залишилася без світла», – написав Орлов.

За його словами, попередньо відомо, що росіяни потрапили однією з підстанцій.

"Очікуємо на оновлення інформації про масштаби пошкодження та відновлення електропостачання", – додав міський голова.

Раніше Дмитро Орлов заявив, що Енергодар перебуває на межі гуманітарної катастрофи.. Окрім постійних проблем зі світлом, газом та водопостачанням, у місті поки немає перспектив запуску опалення.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, у ніч на неділю російські загарбники обстріляли місто Нікополь із важкої артилерії.

"Накрили вогнем із важкої артилерії сам Нікополь. Обійшлося без постраждалих", – написав він.

Резніченко додав, що в місті понівечено 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газопровід.

Крім того, під обстріл потрапило місцеве підприємство із вивезення побутових відходів.

"Там сталося займання. Пожежники з полум'ям упоралися. Серйозно пошкоджено автомобілі підприємства», – розповів голова ОВД.

Трохи згодом Резніченко повідомив, що під вогонь потрапила і Марганецька громада. Поранення отримала 73-річна жінка. Вона госпіталізована. Також пошкоджено житлові будинки.

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули п'ятеро людей.