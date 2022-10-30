Енергодар, Дніпропетровщина та Донеччина під вогнем ворожої артилерії

Ранок у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області розпочався з ворожих обстрілів. У частині міста зникло світло, повідомив у Telegram мер Дмитро Орлов 30 жовтня.
За його словами, попередньо відомо, що росіяни потрапили однією з підстанцій.
Раніше Дмитро Орлов заявив, що Енергодар перебуває на межі гуманітарної катастрофи.. Окрім постійних проблем зі світлом, газом та водопостачанням, у місті поки немає перспектив запуску опалення.
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, у ніч на неділю російські загарбники обстріляли місто Нікополь із важкої артилерії.
Резніченко додав, що в місті понівечено 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газопровід.
Крім того, під обстріл потрапило місцеве підприємство із вивезення побутових відходів.
Трохи згодом Резніченко повідомив, що під вогонь потрапила і Марганецька громада. Поранення отримала 73-річна жінка. Вона госпіталізована. Також пошкоджено житлові будинки.
Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули п'ятеро людей.
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