Енергетики Луганщини знайшли спосіб, як підключити світло всій області

11:46 26 квітня Київ, Україна

На Луганщині енергетики перепідключили схему для відновлення електропостачання.

Зі світлом 30 тисяч абонентів регіону.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни знеструмили всю територію Луганщини вчора вранці, залишивши Кремінську підстанцію напругою 500 кВ без джерела живлення. Проте наші енергетики швидко знайшли варіант перепідключення міст та сіл області. Завдяки цьому 30 тисяч сімей знову зі світлом", - написав він.

Підключаються також знеструмлені насосні станції, очікується подача води там, де це можливо.



Знеструмленими залишаються 36 населених пунктів – 24 повністю та 12 частково. Без електроенергії – 91 312 споживачів.



Без газопостачання 46 населених пунктів (113 664 абоненти) – 39 повністю та 7 частково.



Нагадаємо, у понеділок, 25 квітня, окупанти пошкодили нову Кремінську підстанцію. Внаслідок чого вся Луганська область залишилася без електроенергії.