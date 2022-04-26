Енергетики Луганщини знайшли спосіб, як підключити світло всій області

На Луганщині енергетики перепідключили схему для відновлення електропостачання.
Зі світлом 30 тисяч абонентів регіону.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Підключаються також знеструмлені насосні станції, очікується подача води там, де це можливо.
Знеструмленими залишаються 36 населених пунктів – 24 повністю та 12 частково. Без електроенергії – 91 312 споживачів.
Без газопостачання 46 населених пунктів (113 664 абоненти) – 39 повністю та 7 частково.
Нагадаємо, у понеділок, 25 квітня, окупанти пошкодили нову Кремінську підстанцію. Внаслідок чого вся Луганська область залишилася без електроенергії.
Знеструмленими залишаються 36 населених пунктів – 24 повністю та 12 частково. Без електроенергії – 91 312 споживачів.
Без газопостачання 46 населених пунктів (113 664 абоненти) – 39 повністю та 7 частково.
Нагадаємо, у понеділок, 25 квітня, окупанти пошкодили нову Кремінську підстанцію. Внаслідок чого вся Луганська область залишилася без електроенергії.
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