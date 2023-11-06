Ексзаступника міністра оборони затримали за розтрату держкоштів

14:15 06 листопада Київ, Україна

Служба безпеки України викрила колишнього заступника міністра оборони України на розтраті державних коштів майже на 1 млрд гривень за неякісну зимову форму.





Ексчиновник обіймав цю посаду з 2021 по 2023 роки. За даними слідства, 2022 року він спільно зі своїми підлеглими закупив неякісну військову форму у приватної компанії майже на 1 млрд грн. Форма виявилася неякісною для фронтових умов зимового часу.



Фігуранту, а також колишньому в.о. директора Департаменту державних закупівель Міноборони оголосили підозру за 2 статтями Кримінального кодексу: Про це пише пресслужба СБУ Ексчиновник обіймав цю посаду з 2021 по 2023 роки. За даними слідства, 2022 року він спільно зі своїми підлеглими закупив неякісну військову форму у приватної компанії майже на 1 млрд грн. Форма виявилася неякісною для фронтових умов зимового часу.Фігуранту, а також колишньому в.о. директора Департаменту державних закупівель Міноборони оголосили підозру за 2 статтями Кримінального кодексу:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань).

Обидва зараз під вартою, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.