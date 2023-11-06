Ексзаступника міністра оборони затримали за розтрату держкоштів

Служба безпеки України викрила колишнього заступника міністра оборони України на розтраті державних коштів майже на 1 млрд гривень за неякісну зимову форму.
Про це пише пресслужба СБУ.
Ексчиновник обіймав цю посаду з 2021 по 2023 роки. За даними слідства, 2022 року він спільно зі своїми підлеглими закупив неякісну військову форму у приватної компанії майже на 1 млрд грн. Форма виявилася неякісною для фронтових умов зимового часу.
Фігуранту, а також колишньому в.о. директора Департаменту державних закупівель Міноборони оголосили підозру за 2 статтями Кримінального кодексу:
Ексчиновник обіймав цю посаду з 2021 по 2023 роки. За даними слідства, 2022 року він спільно зі своїми підлеглими закупив неякісну військову форму у приватної компанії майже на 1 млрд грн. Форма виявилася неякісною для фронтових умов зимового часу.
Фігуранту, а також колишньому в.о. директора Департаменту державних закупівель Міноборони оголосили підозру за 2 статтями Кримінального кодексу:
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань).
Обидва зараз під вартою, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
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