Ексведучій телеканалів Медведчука повідомили про підозру у держзраді

Служба безпеки України зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука Діани Панченко, їй повідомили про нову підозру.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Як повідомили в СБУ, правоохоронці встановили, що з жовтня 2022 року Панченко за вказівкою з москви "сприяє військово-політичному керівництву рф у підривній діяльності проти України".
Зокрема, вона систематично виправдовує збройну агресію росії проти України, підтримує та пропагує окупацію українських регіонів, а також маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні та закликає людей не чинити опір окупантам.
На підставі нових фактів слідчі Служби безпеки повідомили Панченко про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Оскільки вона ховається від правосуддя, продовжуються комплексні заходи щодо її притягнення до відповідальності.
У січні 2023 року СБУ повідомила Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).
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