Ексведучій телеканалів Медведчука повідомили про підозру у держзраді

Служба безпеки України зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука Діани Панченко, їй повідомили про нову підозру.

Про це повідомляє пресслужба СБУ

“Служба безпеки задокументувала нові злочини прокремлівської пропагандистки Діани Панченко, яка сприяє збройній агресії росії проти України. Після роботи на підсанкційних телеканалах Віктора Медведчука вона виїхала до тимчасово окупованого Донецька, щоб продовжити інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомили в СБУ, правоохоронці встановили, що з жовтня 2022 року Панченко за вказівкою з москви "сприяє військово-політичному керівництву рф у підривній діяльності проти України".



Зокрема, вона систематично виправдовує збройну агресію росії проти України, підтримує та пропагує окупацію українських регіонів, а також маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні та закликає людей не чинити опір окупантам.

"Матеріали зазначеного змісту Панченко систематично викладає на власному ютуб-каналі, що налічує майже 1 млн користувачів. Крім того, пропагандистські сюжети та публікації Панченко розганяє через мережу прокремлівських телеграм-каналів", - зазначили у СБУ.

На підставі нових фактів слідчі Служби безпеки повідомили Панченко про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Оскільки вона ховається від правосуддя, продовжуються комплексні заходи щодо її притягнення до відповідальності.