Екстелеведучий Юрій Кот звинувачується у державній зраді

Колишньому українському телеведучому телеканалу "Інтер" Юрію Коту, який нині проживає в росії і поширює наративи російської пропаганди, оголосили про підозру в держзраді. За цією статтею йому може загрожувати від 15 років до довічного позбавлення волі.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, а текст повідомлення про підозру було опубліковано на сайті прокуратури.
Справа проти Кота була порушена 17 травня. За даними слідства, під час Революції Гідності у 2013-2014 роках він був ведучим "антимайдану", а після цього переїхав жити в росію. Телеведучий публічно підтримував проросійських бойовиків на Донбасі, а також працював у державному російському пропагандистському інформагентстві "Росія сьогодні" та інформагентстві News Front.
З початку повномасштабного військового вторгнення росії в Україну уродженець Житомира Юрій Кот підтримує дії російської влади, заявляючи про це публічно, зокрема, у своєму телеграм-каналі. Там він надає спотворену інформацію про історичні та політичні факти та поширює прокремлівські наративи, дискредитуючи українців.
Варто зазначити, що у 1991-2011 роках Юрій Кот працював на телеканалі "Інтер", а в період з 2007 по 2014 рік був ведучим у Національній громадській телерадіокомпанії.
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