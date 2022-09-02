Екстелеведучий Юрій Кот звинувачується у державній зраді

20:11 05 серпня Київ, Україна

Колишньому українському телеведучому телеканалу "Інтер" Юрію Коту, який нині проживає в росії і поширює наративи російської пропаганди, оголосили про підозру в держзраді. За цією статтею йому може загрожувати від 15 років до довічного позбавлення волі.



Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, а текст повідомлення про підозру було опубліковано на сайті прокуратури.

Справа проти Кота була порушена 17 травня. За даними слідства, під час Революції Гідності у 2013-2014 роках він був ведучим "антимайдану", а після цього переїхав жити в росію. Телеведучий публічно підтримував проросійських бойовиків на Донбасі, а також працював у державному російському пропагандистському інформагентстві "Росія сьогодні" та інформагентстві News Front.

“Юрій Кот займався інформаційним спотворенням подій під час Євромайдану. Крім того, він підбурював до міжетнічних конфліктів, розпалював сепаратистські настрої серед українців та формував хибний образ частини українського населення як "націонал-фашистів", - йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного військового вторгнення росії в Україну уродженець Житомира Юрій Кот підтримує дії російської влади, заявляючи про це публічно, зокрема, у своєму телеграм-каналі. Там він надає спотворену інформацію про історичні та політичні факти та поширює прокремлівські наративи, дискредитуючи українців.

Варто зазначити, що у 1991-2011 роках Юрій Кот працював на телеканалі "Інтер", а в період з 2007 по 2014 рік був ведучим у Національній громадській телерадіокомпанії.