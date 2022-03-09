Ексспівробітниця наукового інституту викрала небезпечні штами пташиного вірусу

20:08 10 червень Київ, Україна

Ексзавідувачка сектора Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів шляхом зловживання службовим становищем заволоділа небезпечними штамами пташиного вірусу.

Жінка перед звільненням винесла з інституту штами вірусів, які мала намір надалі збути, повідомляє Офіс Генерального прокурора України 10 червня.

"Колишня співробітниця інституту, бувши відповідальною за підтримання виробничих і контрольних штамів вірусів, які зберігаються в Національному центрі штамів мікроорганізмів України, маючи доступ до них, привласнила небезпечні штами вірусів, які визначаються як збудники заразних хвороб тварин і можуть швидко поширюватися у значних масштабах незалежно від державних кордонів. Вона винесла з приміщення інституту флакони зі штамом вірусу особливо небезпечної хвороби - ньюкаслської хвороби птиці", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що для приховування злочину, завсектора порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів, навмисне зменшуючи кількість вихідних зразків для отримання нового пасажу - зараження чутливої клітини з метою отримання від неї нової популяції вірусу, не повертала їх в сховище мікроорганізмів, а частину новоствореного матеріалу привласнювала.

"Зазначені штами вірусу підозрювана незаконно зберігала з метою подальшого збуту за місцем свого проживання в холодильнику, де вони були виявлені під час обшуку. Своїми діями колишня співробітниця завдала шкоди Державному науково-контрольному інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів", - підкреслюють в Офісі Генпрокурора.

Жінці повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.