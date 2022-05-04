Ексрегіонала Олега Царьова заочно засуджено до 12 років в'язниці

07:21 04 травня Київ, Україна

Шевченківський районний суд Києва заочно засудив колишнього нардепа від Партії регіонів Олега Царьова до 12 років позбавлення волі. На думку суду, у Царьова відсутні моральні та загальноприйняті людські підвалини та орієнтири "у частині поваги до державних інститутів, а також держави Україна в цілому".



Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедиктова.



Екс-регіонал не перебуває під вартою, він перебуває у розшуку з 2014 року. Вирок йому ухвалили у справі про події 2014 року. У березні 2022 року колишньому нардепу пред'явили нові звинувачення.



Олега Царьова засудили за фактом публічних закликів до змін кордонів території та державного кордону України, а також за фактом публічних закликів до насильницької зміни конституційного ладу, скоєних з використанням ЗМІ особою, яка є представником влади. За першим обвинуваченням йому дали 7 років позбавлення волі, за другим – ще 5.



Йдеться про висловлювання Царьова під час президентської виборчої кампанії у квітні-травні 2014 року на масових заходах та у ЗМІ, де він закликав до роз'єднання, зазіхав на територіальну цілісність України та висловлював сепаратистські наміри.



Ексрегіонал критикував події Майдану та називав нову владу нелегітимною, наполягав на необхідності надання російській мові статусу державної, пропагував ідею децентралізації влади аж до створення "федеративної республіки новоросія", куди, на його думку, мають увійти Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Одеська, Запорізька, Миколаївська та Дніпропетровська області.



Серед доказів – свідчення двох колишніх держохоронців, які супроводжували Царьова під час кампанії 2014 року, а також відеозаписи програм за участю політика та їхні розшифровки та лінгвістичні експертизи.



Суд зазначає, що Царьов після вчинення кримінальних правопорушень "продовжив антиукраїнську діяльність".



“За умови розв’язання вищим політичним керівництвом російської федерації агресивної війни проти України, яка триває з 2014 року та перейшла у фазу справжнього геноциду української нації, з проявами мародерства, знущанням та насильством над цивільними, у тому числі дітьми та жінками, відповідно до загальнодоступних даних ЗМІ (Царьов) брав активну участь спільно з російськими "військовими" в антилюдських заходах, прикриваючись "благодійною" місією у формі псевдодопомоги мешканцям Київської області в той час, коли російські "військові" знищували все живе на території України", - зазначає суд.



Згідно з вироком, суд також має звернутися до президента України з поданням про позбавлення Царьова державної нагороди – ордену за заслуги 3-го ступеня.