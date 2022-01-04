Експолітв'язень Кремля Сенцов виступив на підтримку затриманого в Італії режисера Лавренчука

14:47 04 січень Київ, Україна

Колишній політв'язень Росії, український режисер Олег Сенцов виступив на підтримку свого колеги, театрального режисера Євгена Лавренчука, якого 17 грудня затримали в італійському Неаполі на вимогу Росії.



Слова підтримки він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Знову країна-агресор намагається чужими руками покарати патріотично налаштованого українця. В Італії на запит Росії, для подальшої екстрадиції, заарештований український режисер Євген Лавренчук. Це новий політичний ув'язнений, боротьба за якого тільки почалася. Не дамо Мордору захопити чергового заручника!” – написав експолітв'язень.