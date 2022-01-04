Експолітв'язень Кремля Сенцов виступив на підтримку затриманого в Італії режисера Лавренчука

Колишній політв'язень Росії, український режисер Олег Сенцов виступив на підтримку свого колеги, театрального режисера Євгена Лавренчука, якого 17 грудня затримали в італійському Неаполі на вимогу Росії.
Слова підтримки він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці.
Слова підтримки він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці.
Як повідомлялося, точна причина його затримання невідома. За неофіційними даними, Лавренчука звинувачують у нібито фінансових порушеннях на території РФ, скоєних ним 8 років тому. Кремль потребує екстрадиції українця до РФ.
За рішенням суду Неаполя на період розгляду російського екстрадиційного запиту українець перебуватиме під вартою.
У МЗС України заявили, що надали режисерові адвоката.
Лавренчук народився у 1982 році у Львові, навчався у Російському інституті театрального мистецтва в Москві, працював у РФ.
Виїхав із РФ у 2014-му через політичні переконання, відтоді працював у Польщі та Україні.
У 2017 році Лавренчук був режисером конкурсу Євробачення, у 2021 році отримав звання заслуженого артиста України. До весни 2021 року очолював Одеський національний театр опери та балету.
За рішенням суду Неаполя на період розгляду російського екстрадиційного запиту українець перебуватиме під вартою.
У МЗС України заявили, що надали режисерові адвоката.
Лавренчук народився у 1982 році у Львові, навчався у Російському інституті театрального мистецтва в Москві, працював у РФ.
Виїхав із РФ у 2014-му через політичні переконання, відтоді працював у Польщі та Україні.
У 2017 році Лавренчук був режисером конкурсу Євробачення, у 2021 році отримав звання заслуженого артиста України. До весни 2021 року очолював Одеський національний театр опери та балету.
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