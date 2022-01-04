Експолітв'язень Кремля Сенцов виступив на підтримку затриманого в Італії режисера Лавренчука

14:47 04 січень Київ, Україна

Колишній політв'язень Росії, український режисер Олег Сенцов виступив на підтримку свого колеги, театрального режисера Євгена Лавренчука, якого 17 грудня затримали в італійському Неаполі на вимогу Росії.

Слова підтримки він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Знову країна-агресор намагається чужими руками покарати патріотично налаштованого українця. В Італії на запит Росії, для подальшої екстрадиції, заарештований український режисер Євген Лавренчук. Це новий політичний ув'язнений, боротьба за якого тільки почалася. Не дамо Мордору захопити чергового заручника!” – написав експолітв'язень.
Як повідомлялося, точна причина його затримання невідома. За неофіційними даними, Лавренчука звинувачують у нібито фінансових порушеннях на території РФ, скоєних ним 8 років тому. Кремль потребує екстрадиції українця до РФ.

За рішенням суду Неаполя на період розгляду російського екстрадиційного запиту українець перебуватиме під вартою.

У МЗС України заявили, що надали режисерові адвоката.

Лавренчук народився у 1982 році у Львові, навчався у Російському інституті театрального мистецтва в Москві, працював у РФ.

Виїхав із РФ у 2014-му через політичні переконання, відтоді працював у Польщі та Україні.

У 2017 році Лавренчук був режисером конкурсу Євробачення, у 2021 році отримав звання заслуженого артиста України. До весни 2021 року очолював Одеський національний театр опери та балету.