Експоліціянту з Вовчанська, який на службовому авто намалював "Z", загрожує довічне

Заочно про підозру в державній зраді, скоєну в умовах воєнного стану, повідомили колишньому поліціянту із Вовчанська на Харківщині, який співпрацює з російськими окупантами.
Про це розповіли у Харківській обласній прокуратурі.
Росіяни окупували місто в перший день повномасштабного вторгнення, а підозрюваний взяв активну участь у створенні так званого відділу поліції та обійняв посаду оперуповноваженого.
Про це розповіли у Харківській обласній прокуратурі.
Росіяни окупували місто в перший день повномасштабного вторгнення, а підозрюваний взяв активну участь у створенні так званого відділу поліції та обійняв посаду оперуповноваженого.
У прокуратурі вважають, що своїми діями колишній поліціянт забезпечив становлення та зміцнення влади держави-агресора в окупованому місті.
Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі строком на п'ятнадцять років або довічне, з конфіскацією майна.
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