Експоліціянту з Вовчанська, який на службовому авто намалював "Z", загрожує довічне

11:51 12 серпня Київ, Україна

Заочно про підозру в державній зраді, скоєну в умовах воєнного стану, повідомили колишньому поліціянту із Вовчанська на Харківщині, який співпрацює з російськими окупантами.



Про це розповіли у Харківській обласній прокуратурі.



Росіяни окупували місто в перший день повномасштабного вторгнення, а підозрюваний взяв активну участь у створенні так званого відділу поліції та обійняв посаду оперуповноваженого.

“Разом із російськими військовими він вилучив службовий автомобіль правоохоронця, який сховав його у дворі будинку. Забравши автомобіль, підозрюваний позначив його латинськими літерами «Z» та почав використовувати для роботи на окупантській посаді», – розповідають слідчі.

У прокуратурі вважають, що своїми діями колишній поліціянт забезпечив становлення та зміцнення влади держави-агресора в окупованому місті.



Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі строком на п'ятнадцять років або довічне, з конфіскацією майна.