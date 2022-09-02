Екснардепа від Партії регіонів Маркова оголосили у міжнародний розшук

08:41 11 серпня Київ, Україна





Про це повідомили у



У березні, як вважають слідчі, Марков перебував на тимчасово окупованій території Київської області разом з військами росії, а в травні взяв участь у проведенні інформаційної кампанії росії, де вкотре виступив на підтримку її агресії та тимчасових окупаційних адміністрацій у південних регіонах України. Підозрюваного у колабораційній діяльності колишнього народного депутата України Ігоря Маркова оголошено у міжнародний розшук.Про це повідомили у СБУ У березні, як вважають слідчі, Марков перебував на тимчасово окупованій території Київської області разом з військами росії, а в травні взяв участь у проведенні інформаційної кампанії росії, де вкотре виступив на підтримку її агресії та тимчасових окупаційних адміністрацій у південних регіонах України.

Крім того, в СБУ Маркова називали одним із рупорів російської пропаганди, який регулярно записував відео із запереченнями агресії росії та транслював тези про звільнення. Потім ці ролики публікували російські ЗМІ, зокрема, федеральний телеканал при міністерстві оборони росії.



Крім колабораційної діяльності Маркову пред'являють також:

посягання на територіальну цілісність та недоторканність України;

порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак;

пропаганду війни;

виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікацію її учасників.

У СБУ зазначили, що через оголошення в міжнародний розшук Маркову тепер закрито в'їзд до цивілізованих країн.



У грудні 2014 року МВС оголошувало Маркова у розшук за хуліганство із заподіянням тілесних ушкоджень під час побиття учасників мітингу в Одесі у 2007 році.



2015-го його було затримано в Італії в курортному місті Сан-Ремо на вимогу українського бюро Інтерполу. Однак після того, як італійський суд не дозволив видати політика Україні, він першим рейсом вилетів до москви.