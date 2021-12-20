Екс-міністра екології оголосили в розшук

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України (САП) знайшла достатньо підстав для того, щоб оголосити в міжнародний розшук ще одного представника уряду часів Януковича.

Колишній міністр екології та природних ресурсів України часів президента Віктора Януковича Микола Злочевський оголошений в розшук у кримінальному провадженні щодо надання неправомірної вигоди керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницька і керівництву Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «розшук», Злочевський зник 1 лютого 2018 року в Одесі і в даний час має статус переховується від органів досудового слідства. Він звинувачується за ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає особливо відповідальне становище), запобіжний захід до нього не застосовувалася.

Як повідомлялося, 12 червня перший заступник начальника головного управління ДПС в Києві, один з керівників групи компаній, афілійованої з Злочевським, і екс-співробітник УКРІНФОРМ намагалися передати $ 6 млн неправомірної вигоди керівнику САП і керівництву НАБУ. Попередньо їх дії були кваліфіковані за ч.4 ст.369 КК України. 15 червня всі троє підозрюваних були взяті під варту з альтернативою застав в 40, 84 і 120 млн грн. Як стало відомо агентству «Інтерфакс-Україна», мова йде про Миколу Ілляшенко, Андрія Киче і Олені Мазуровой відповідно.

1 липня НАБУ і САП повідомили Злочевського про підозру в організації давання хабара керівництву антикорупційних органів. Попередня кваліфікація інкримінованого дії - ч.3 ст.27 ч.4 ст.369 КК. «Оскільки місцезнаходження вказаної особи поки не встановлено, повідомлення про підозру здійснено відповідно до ст.135, ст.278 Кримінально-процесуального кодексу України», - йдеться в повідомленні.