Ексголові Львівської обласної організації ОПЗЖ повідомлено про підозру у скоєнні держзради

16:35 26 серпня Київ, Україна

Колишнього голову обласної організації забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" та громадської організації "Український вибір право народу", лідером яких є Медведчук, викрито на держзраді.

Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора.



За даними з відкритих джерел, йдеться про Інну Іваночко.

За даними слідства, жінка керувала Львівською спілкою проросійських організацій. Діючи за вказівками спецслужб країни-агресора, вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно розповсюджували неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни чинної влади в країні. Підозрювана організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від'єднання до окремої автономії.



На виконання замовлень країни-агресора, за фінансову винагороду з травня 2015-го до серпня 2022 року, вона здійснювала підривну діяльність проти України, використовуючи можливості громадських організацій, а також особисті контакти у ветеранських організаціях.



Для прикриття власної підривної діяльності, а також поширення дезінформації на користь агресора підозрювана використала журналістські посвідчення. А зв'язок із російськими кураторами підтримувала через соцмережі та електронну пошту, куди й надсилала звіти про проведену вибухову діяльність.



Під час обшуків у неї було виявлено та вилучено матеріали, що підтверджують вчинення кримінального правопорушення.



Жінці повідомлено про підозру у скоєнні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Також їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.



Операцію з викриття проведено прокуратурою спільно зі співробітниками УСБУ у Львівській області.