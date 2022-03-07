Ексчиновник РНБО працював на іноземну розвідку

15:44 07 червень Київ, Україна

Контррозвідники СБУ викрили ексчиновника Ради нацбезпеки і оборони (РНБО), завербованого іноземною спецслужбою.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

"За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України колишньому посадовцю з допуском за формою 2 Адміністрації Президента та Апарату РНБОУ", - сказали в пресслужбі.

Оперативники СБУ встановили, що чиновник категорії «Б» протягом тривалого часу збирав і передавав кураторам інформацію, в тому числі закритого характеру.



Замовників, зокрема, цікавили дані про подробиці функціонування органів державної влади України.



Досудове слідство підтвердило факти проведення ексчиновником розвідувально-підривної роботи проти нашої держави.



В СБУ повідомили, що 1 червня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.