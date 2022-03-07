Ексчиновник РНБО працював на іноземну розвідку

Контррозвідники СБУ викрили ексчиновника Ради нацбезпеки і оборони (РНБО), завербованого іноземною спецслужбою.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Оперативники СБУ встановили, що чиновник категорії «Б» протягом тривалого часу збирав і передавав кураторам інформацію, в тому числі закритого характеру.
Замовників, зокрема, цікавили дані про подробиці функціонування органів державної влади України.
Досудове слідство підтвердило факти проведення ексчиновником розвідувально-підривної роботи проти нашої держави.
В СБУ повідомили, що 1 червня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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