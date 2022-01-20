Ексрадника заступника голови КМДА та медиків викрили на організації підробок ковід-сертифікатів

08:16 20 січень Київ, Україна

Київські правоохоронці викрили групу осіб, яка організувала схему підробок COVID-документів, до складу якої входили директор та один із медиків Київського дитячого діагностичного центру, ексрадниця заступника голови КМДА та ексзаступник міністра соцполітики.



Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.



Зловмисники за $250 вносили інформацію про вакцинацію в Helsi.me та Дію.



Учасники провели обшуки, під час яких було вилучено засоби зв'язку, записи, а також копії документів клієнтів.



До початку проведення обшуку, як розповіли правоохоронці, одна з фігуранток спробувала позбавитися свого мобільного телефону, викинувши його у вікно, а інша сховала вимкнений девайс за шафою.



Крім цього, виявилося, що керівниця медзакладу, яка допомагала підробляти сертифікати, змушувала лікарів установи платити "данину" для того, щоб медики могли продовжити роботу там.



Правоохоронці задокументували отримання таким шляхом 46000 грн, а затримали зловмисницю під час отримання чергової виплати у розмірі 30000 грн.



Керівникам медустанови готується повідомлення про підозру в отриманні неправомірної вигоди, а іншим трьом учасникам схеми вже повідомили про підозру у несанкціонованих діях з інформацією, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах.



За оперативними даними, схема діяла понад 8 місяців.