Екскерівники внутрішніх військ України допомагають росії придушувати опір в Криму - СБУ

19:06 24 серпня Київ, Україна

Служба безпеки України повідомила про підозру колишніх керівників внутрішніх військ України, які зараз допомагають росії придушувати рух опору у Криму та на півдні України.

За даними СБУ, Олександр Полонський, Віталій Степанчук, Віктор Бойко та Сергій Свириденко, які обіймали високі посади у Кримському територіальному командуванні Внутрішніх військ МВС України, зрадили присягу та перейшли на бік російських загарбників після окупації півострова у 2014 році.

Полонський був призначений "заступником командира окремої бригади внутрішніх військ росії по Республіці Крим і Севастополю", Степанчук - "заступником начальника управління з матеріального та технічного забезпечення Росгвардії Севастополя", Бойко - входить до командного складу так званого "головного управління військ Росгвардії по Республіці Крим і Севастополю", а Свириденко - "начальником штабу військ Росгвардії по Севастополю".

На своїх нових посадах колишні українські офіцери допомагають росії проводити масові репресії проти місцевих учасників руху опору в Криму. Вони також беруть участь у каральних рейдах на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.

СБУ задокументувала злочинну діяльність усіх чотирьох фігурантів. Їм повідомлено про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).