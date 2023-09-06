Екскерівники внутрішніх військ України допомагають росії придушувати опір в Криму - СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру колишніх керівників внутрішніх військ України, які зараз допомагають росії придушувати рух опору у Криму та на півдні України.
За даними СБУ, Олександр Полонський, Віталій Степанчук, Віктор Бойко та Сергій Свириденко, які обіймали високі посади у Кримському територіальному командуванні Внутрішніх військ МВС України, зрадили присягу та перейшли на бік російських загарбників після окупації півострова у 2014 році.
Полонський був призначений "заступником командира окремої бригади внутрішніх військ росії по Республіці Крим і Севастополю", Степанчук - "заступником начальника управління з матеріального та технічного забезпечення Росгвардії Севастополя", Бойко - входить до командного складу так званого "головного управління військ Росгвардії по Республіці Крим і Севастополю", а Свириденко - "начальником штабу військ Росгвардії по Севастополю".
На своїх нових посадах колишні українські офіцери допомагають росії проводити масові репресії проти місцевих учасників руху опору в Криму. Вони також беруть участь у каральних рейдах на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.
СБУ задокументувала злочинну діяльність усіх чотирьох фігурантів. Їм повідомлено про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
За даними СБУ, Олександр Полонський, Віталій Степанчук, Віктор Бойко та Сергій Свириденко, які обіймали високі посади у Кримському територіальному командуванні Внутрішніх військ МВС України, зрадили присягу та перейшли на бік російських загарбників після окупації півострова у 2014 році.
Полонський був призначений "заступником командира окремої бригади внутрішніх військ росії по Республіці Крим і Севастополю", Степанчук - "заступником начальника управління з матеріального та технічного забезпечення Росгвардії Севастополя", Бойко - входить до командного складу так званого "головного управління військ Росгвардії по Республіці Крим і Севастополю", а Свириденко - "начальником штабу військ Росгвардії по Севастополю".
На своїх нових посадах колишні українські офіцери допомагають росії проводити масові репресії проти місцевих учасників руху опору в Криму. Вони також беруть участь у каральних рейдах на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.
СБУ задокументувала злочинну діяльність усіх чотирьох фігурантів. Їм повідомлено про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
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