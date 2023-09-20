Димова завіса у Криму: жителі скаржаться на "пластмасовий" запах

15:24 20 вересня Київ, Україна

Російські військові поставили димову завісу як у Південній бухті Севастополя, так і з Північного молу. Місцеві жителі також стали свідками ракет, що пролітають над півостровом і прямують у бік Севастополя.



Цю інформацію поширив Telegram-канал "Кримський вітер" у середу, 20 вересня.

"Це якось пов'язано з тим, що в районі Чорноморського працювала росППО?", - іронізували у соцмережі.

Також надійшли повідомлення про те, що аерозолі димової завіси розпорошуються в Нафтовій гавані Інкермана. Місцеві жителі скаржилися на їдкий "пластмасовий" запах.



Димова завіса у районі Нафтової гавані в Інкермані посилюється. Цей район є місцем зберігання мільйонів тонн пального і тут розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту.



Також варто зазначити, що у середу вдень Кримський міст був тимчасово закритий для руху автотранспорту, повідомляє пропагандистське інформаційне агентство.



Крім того, під Сімферополем було зафіксовано ракети, що летять у бік Севастополя.