Димова завіса у Криму: жителі скаржаться на "пластмасовий" запах

Російські військові поставили димову завісу як у Південній бухті Севастополя, так і з Північного молу. Місцеві жителі також стали свідками ракет, що пролітають над півостровом і прямують у бік Севастополя.
Цю інформацію поширив Telegram-канал "Кримський вітер" у середу, 20 вересня.
Цю інформацію поширив Telegram-канал "Кримський вітер" у середу, 20 вересня.
Також надійшли повідомлення про те, що аерозолі димової завіси розпорошуються в Нафтовій гавані Інкермана. Місцеві жителі скаржилися на їдкий "пластмасовий" запах.
Димова завіса у районі Нафтової гавані в Інкермані посилюється. Цей район є місцем зберігання мільйонів тонн пального і тут розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту.
Також варто зазначити, що у середу вдень Кримський міст був тимчасово закритий для руху автотранспорту, повідомляє пропагандистське інформаційне агентство.
Крім того, під Сімферополем було зафіксовано ракети, що летять у бік Севастополя.
Димова завіса у районі Нафтової гавані в Інкермані посилюється. Цей район є місцем зберігання мільйонів тонн пального і тут розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту.
Також варто зазначити, що у середу вдень Кримський міст був тимчасово закритий для руху автотранспорту, повідомляє пропагандистське інформаційне агентство.
Крім того, під Сімферополем було зафіксовано ракети, що летять у бік Севастополя.
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