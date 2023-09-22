Димова завіса у Криму: перекриття Кримського мосту та зупинка морського транспорту

12:10 22 вересня Київ, Україна

У п'ятницю, 22 вересня, окупаційна влада призупинила рух Кримським мостом через Керченську протоку.



Цю інформацію поширили контрольовані окупантами ЗМІ.



Повідомляється, що у п'ятницю 22 вересня Кримський міст перекритий, у Севастопольській бухті - димова завіса, рух морського транспорту в місті зупинено.



Детальніша інформація на цей момент відсутня.