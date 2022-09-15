Двом колишнім депутатам України повідомили про підозру

19:09 15 вересня Київ, Україна

Служба безпеки України повідомила про підозру колаборантам, які намагалися "увійти до Києва" з військами Росії.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Йдеться про двох колишніх народних депутатів України від партії регіонів Олега Царьова та Володимира Олійника, а також так звану "міністра закордонних справ "ДНР" Наталі Никонорової. Вони відомі своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами, а з 2014 року переховувалися від правосуддя", - йдеться у повідомленні.



Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого зрадники незаконно перетнули держкордон і прибули на тимчасово окуповану територію Київщини.

"Зокрема, в окупованому селі Катюжанка Вишгородського району зрадники записували інтерв'ю для РосЗМІ, в яких маніпулювали "фактами", виправдовуючи вторгнення Росії. Вони у супроводі збройних військових сил Росії вторглися до церкви під час богослужіння і схиляли місцевих жителів до переходу на бік ворога.. Також неодноразово відвідували Катюжанську школу, у приміщеннях якої окупанти катували українців", - повідомляють у СБУ.

Колаборантів заочно повідомлено про підозру за двома статтями УКУ.