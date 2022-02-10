Дворічна дитина випала з вікна дитячого садка. Подробиці

Трагедія сталася 16 вересня в Хмельницькому, дворічний хлопчик після падіння з вікна першого поверху потрапив в реанімацію. Із закритою черепно-мозковою травмою та переломом склепіння черепа дитина зараз перебуває в міській дитячій лікарні. За попередньою інформацією, малюк отримав травми при падінні з висоти.Про це розповів дитячий нейрохірург Хмельницької міської дитячої лікарні Ігор Бойко.За його словами, дитині проводять контрольні дообстеження."Найважчим ушкодженням є закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом склепіння черепа та забій головного мозку другого ступеня. Зараз дитині проводиться консервативна терапія, хірургічного втручання дитина поки не потребує. Стан дитини середньої тяжкості, навіть між середньої тяжкості та важким, відносно стабільний", - розповів лікар Ігор Бойко.У дитячому навчальному закладі №26 "Кульбаба", з вікна якого випав малюк, кажуть, що все відбулося в лічені хвилини. Вікна в групі повинні бути закриті, тому, як випала дитина, не знають."Вихователька мені пояснила, що в той час, як дитина випала, вона стояла в проміжку між дверима групи та дверима роздягальні, віддавала малюків батькам. Двоє батьків, які забирали дітей, свідки того, що дитину ніхто не штовхав. Вихователька каже, що діти завжди були в полі її зору. Це була просто якась частка секунди. Вона відвернулася розповісти батькам про адаптацію дівчаток, і це за секунду сталося", - говорить завідувачка садка Надія Хоптова."Вікна відкриваються в груповій кімнаті на час сну дітей для провітрювання. Але коли діти прокидаються і виходять зі спальної кімнати, вікна обов'язково закриваються. І про це повідомлені як помічник, так і вихователь", - зазначає Надія Хоптова.У дошкільному закладі обов'язково створять комісію та проведуть службове розслідування інциденту, каже завідувачка садочка №26 Надія Хоптова. А ось вихователька садка, в групі якої хлопчик випав з вікна, за словами директора, від роботи поки відсторонена не буде."Усунути її від займаної посади або звільнити від роботи можна буде тільки за поданням слідчого та рішенням суду", - зазначила директорка саду.Мама травмованої дитини, яка й сама є педагогом та працює вчителем в школі, спілкуватися з журналістами про ситуацію, яка сталася з її дитиною, не захотіла.За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 137 Кримінального кодексу України - неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Санкція статті передбачає обмеження волі до чотирьох років або позбавлення волі до трьох років.