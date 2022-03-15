Двох співробітників Галицької митниці спіймали на хабарі

15:13 15 червня Київ, Україна

Співробітники Держбюро розслідувань (ДБР) викрили галицьких митників на хабарництві, щоб затримати їх на гарячому, довелося провести силову спецоперацію.

Про це у вівторок, 15 червня, повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, чиновники Держмитниці систематично вимагали у громадян гроші за безперешкодне проходження митного контролю та ввезення вантажу на територію України, зокрема експрес-посилок.



13 червня митників затримали під час отримання чергового хабаря.

"Працівникам ДБР довелося провести силову спецоперацію, щоб потрапити на територію пункту пропуску для проведення слідчих дій. Під час обшуків вилучено готівку в розмірі приблизно 10 тис. доларів США. Задокументовано три епізоди отримання неправомірної вигоди співробітниками митниці", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці також перевіряють причетність керівництва митниці до скоєння вказаного злочину, а також досліджуються можливі прояви хабарництва на інших митницях.

Затриманим повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).



У разі доведення провини їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.