Двох російських військових, які обстрілювали Харківщину з "Градів", засудили до 11,5 років ув'язнення

12:37 31 травня Київ, Україна

Котелівський районний суд Полтавської області засудив російських військових, які обстрілювали цивільну інфраструктуру Харківщини, Олександра Бобикіна та Олександра Іванова, до 11 років 6 місяців позбавлення волі.



Вони визнали провину, звинувачення просило призначити їм 12 років колонії.

За версією слідства, у другій половині лютого військові приїхали до прикордонної з Україною Білгородської області, де дізналися від командування про війну. Бобикін був водієм-зарядником системи залпового вогню «Град», Іванов – навідником. 23 лютого російські підрозділи вишикували шість «Градів» на відстані 4-6 кілометрів від кордону з Україною. Бобикін та Іванов знали, що за таких умов зброя працюватиме невибірково і до зони ураження можуть потрапити цивільні об'єкти, стверджує слідство.



Вранці 24 лютого росіяни за наказом відкрили вогонь із території росії та обстріляли з установки «Град» Харківську область, жодних поправок для коригування вогню військовим не дали. Пізніше цього ж дня Бобикін та Іванов перетнули кордон з Україною в Харківській області та випустили залпи у бік Харкова. Внаслідок обстрілів у двох селах в області було пошкоджено електричну підстанцію, повітряні лінії електропередачі, житлові будинки та ліцей. 24 лютого їхню колону розбили українські військові, обидва підсудні три дні переховувалися і згодом здалися в полон.