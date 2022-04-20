Двох зниклих співробітників екопарку під Харковом знайшли вбитими

У харківському "Фельдман Екопарку" заявили, що правоохоронці виявили тіла двох працівників, розстріляних у березні російськими військовими.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці закладу.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці закладу.
Коли почалася війна, ці співробітники залишилися в екопарку та допомагали годувати тварин.
Російські війська майже повністю зруйнували "Фельдман Екопарк", розташований за харківською кільцевою дорогою в Дергачівському районі. Комплекс знаходиться на лінії вогню з першого дня вторгнення, через руйнування вольєрів деякі тварини розбіглися, багато тварин загинули, у тому числі потомство білих тигрів, пантер, ягуарів.
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