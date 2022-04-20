Двох зниклих співробітників екопарку під Харковом знайшли вбитими

15:08 20 квітня Київ, Україна





Про це У харківському "Фельдман Екопарку" заявили, що правоохоронці виявили тіла двох працівників, розстріляних у березні російськими військовими.Про це повідомили на фейсбук-сторінці закладу.

"Ми отримали підтвердження того, що двоє наших співробітників, які пропали на початку березня, загинули", - йдеться у повідомленні.

Коли почалася війна, ці співробітники залишилися в екопарку та допомагали годувати тварин.

"Зниклих довго шукали, залучали правоохоронців, до останнього сподівалися, що вони змогли вижити. Проте вчора було отримано підтвердження, що їхні тіла знайшли. Хлопців розстріляли вороги, а тіла забарикадували у підсобному приміщенні", - йдеться у повідомленні.

Російські війська майже повністю зруйнували "Фельдман Екопарк", розташований за харківською кільцевою дорогою в Дергачівському районі. Комплекс знаходиться на лінії вогню з першого дня вторгнення, через руйнування вольєрів деякі тварини розбіглися, багато тварин загинули, у тому числі потомство білих тигрів, пантер, ягуарів.