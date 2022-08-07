Двух чиновников Одесской таможни задержали за взятки

18:14 16 травня Київ, Україна

Двоє співробітників Одеської митниці затримано на хабарі 30 тис. Грн за зниження штрафних санкцій

Правоохоронці викрили двох посадових осіб Одеської митниці на систематичному отриманні неправомірної вигоди. Суд обрав підозрюваним митникам запобіжного заходу.



За даними ГБР, виконуючий обов'язки начальника відділу митного оформлення одного з митних постів і виконуючий обов'язки заступника начальника митного поста Одеської митниці систематично отримували хабарі за не створення штучних перешкод при розмитненні вантажу.



Одного з чиновників затримали під час отримання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 1300 доларів. Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави. Їм інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.



"У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна", - додали в ГБР.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ прийшла з обшуками на Одеську митницю за фактом можливої корупції в її керівництві. Місцеві ЗМІ писали, що за хабарництво затримали керівника Одеської митниці Михайла Грибанова.



Пізніше в ГБР повідомили, що в ході слідчих дій на Одеській митниці був затриманий і. о. начальника відділу одного з митних постів Одеської митниці. Митника затримали під час одержання неправомірної вигоди.