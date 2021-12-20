Подвійне вбивство на Житомирщині

В смт. Іршанськ (Житомирська область) двоє юнаків задушили двох чоловік. Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.
Відзначається, що місцеві жителі виявили бездиханне тіло жінки. Поліцейські експерти відразу зробили висновок, що смерть жінки насильницька. Під час першочергових дій співробітники поліції встановили особу загиблої і місце її проживання.
Правоохоронцям двері ніхто не відчиняв, хоча убита 58-річна жінка проживала в цивільному шлюбі з 60-річним чоловіком. При візуальному огляді квартири через вікно слідчі помітили тіло господаря оселі - він не подавав ознак життя. У квартиру довелося проникати через вікно.
Попередньо встановлено, що вночі 5 липня молоді люди перебували в квартирі загиблих, де разом вживали спиртне. У якийсь момент між чоловіками виник конфлікт, в ході якого молоді люди задушили старшого. Свідком події стала 58-річна співмешканка, яку чекала та ж доля.
Юнаків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі готують матеріали для оголошення підозри в скоєнні умисного вбивства (ч. 2 ст. 115 КК) і обрання запобіжного заходу.
За умисне вбивство двох осіб передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Один із затриманих раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.
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