Подвійне вбивство на Житомирщині

08:24 09 липень Київ, Україна

В смт. Іршанськ (Житомирська область) двоє юнаків задушили двох чоловік. Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.



Відзначається, що місцеві жителі виявили бездиханне тіло жінки . Поліцейські експерти відразу зробили висновок, що першочергових дій співробітники поліції встановили особу загиблої і місце її проживання. . Поліцейські експерти відразу зробили висновок, що смерть жінки насильницька. Під часдій співробітники поліції встановили особу загиблої і місцепроживання.

Правоохоронцям двері ніхто не відчиняв, хоча убита 58-річна жінка проживала в цивільному шлюбі з 60-річним чоловіком . При візуальному огляді квартири через вікно слідчі помітили тіло господаря оселі - він не подавав ознак життя. У квартиру довелося проникати через вікно.

«Поліцейські зібрали інформацію про загиблих і провели поквартирний обхід місцевих жителів, поспілкувалися з родичами, задіяли інші заходи непублічного характеру . В результаті було встановлено причетність до вбивства двох хлопців, 18 і 19 років, жителів цього ж селища . Вони затримані, проводяться слідчі дії », - повідомив керівник поліції області Юрій Олійник.

Попередньо встановлено, що вночі 5 липня молоді люди перебували в квартирі загиблих, де разом вживали спиртне . У якийсь момент між чоловіками виник конфлікт, в ході якого молоді люди задушили старшого. Свідком події стала 58-річна співмешканка, яку чекала та ж доля.

Юнаків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України . Слідчі готують матеріали для оголошення підозри в скоєнні умисного вбивства (ч. 2 ст. 115 КК) і обрання запобіжного заходу.