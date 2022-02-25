Подвійна ДТП в Дніпрі, загинув чоловік

Про це повідомила патрульна поліція Дніпра.

"На перехресті вулиць Драгоманова і Грушевського, в четвер, 27 травня, зіткнулися автомобілі Lexus і Hyundai. Водій Lexus рухався по Грушевського в бік глухого кута 4-го трамвая. Водій Hyundai виїжджав з Драгоманова, ймовірно, не пропустив Lexus, внаслідок чого і сталася аварія з перекиданням", - зазначено в повідомленні.