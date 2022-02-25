Подвійна ДТП в Дніпрі, загинув чоловік

У Дніпрі сталася ДТП за участю двох позашляховиків, в результаті зіткнення одне з авто перевернулося, його водій загинув.
Про це повідомила патрульна поліція Дніпра.
"На перехресті вулиць Драгоманова і Грушевського, в четвер, 27 травня, зіткнулися автомобілі Lexus і Hyundai. Водій Lexus рухався по Грушевського в бік глухого кута 4-го трамвая. Водій Hyundai виїжджав з Драгоманова, ймовірно, не пропустив Lexus, внаслідок чого і сталася аварія з перекиданням", - зазначено в повідомленні.
В результаті зіткнення і перекидання Hyundai його водій загинув. Другий учасник події відбувся травмами і самостійно вибрався з машини.
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