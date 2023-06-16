Двоє співробітників поліції, які 2020-го зґвалтували жінку, отримали по 11 років в'язниці

18:59 24 травня Київ, Україна

Суд дав по 11 років в'язниці двом експравоохоронцям, які протягом 2020 року систематично катували людей та зґвалтували жінку у Кагарлицькому відділенні поліції.

"У травні 2020 року правоохоронці застосували тортури до жінки, яку викликали у відділення поліції як свідка. Одягали на неї протигаз, наручники та стріляли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували постраждалу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідство виявило низку випадків тортур у цій дільниці. Зокрема, того ж місяця іншого потерпілого били та катували для отримання зізнання.

Крім того, у січні 2020 року обвинувачені, з метою отримання свідчень за ймовірне скоєння крадіжок, завдавали двом потерпілим тілесних ушкоджень, вивозили їх у багажнику за околиці міста та катували електричним струмом. Після цього їх прикули наручниками до батареї у коридорі, де постраждалі перебували до наступного дня.

"Керівник відділення знав про існування такої практики, проте не вживав заходів для припинення незаконних дій підлеглих і не повідомив компетентні органи про ці злочини", - підкреслили в прокуратурі.

Під час досудового розслідування було допитано всіх потерпілих та свідків звинувачення, досліджено всі докази сторони обвинувачення та докази сторони захисту. Обухівський районний суд визнав винними двох колишніх співробітників Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу Головного управління Національної поліції у Київській області у тортурах, насильницькому зникненні та зґвалтуванні (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 Кримінального кодексу України).



Суд призначив ексначальнику кримінальної поліції та оперуповноваженому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Крім того, потерпіла Неля Погребицька отримає компенсацію у розмірі 1 мільйон 296 тисяч гривень.