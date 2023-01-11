Двоє польських волонтерів зазнали поранень у районі Бахмута. Нині вони перебувають у лікарні Любліна.
Інформацію підтвердив представник Міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич. Він розповів, що чоловік та жінка розвозили гуманітарну допомогу серед місцевого населення на прифронтових територіях України.
Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на фронті. Війська рф кидають на цей напрямок на фронті величезні сили. Домогтися вирішального успіху їм досі не вдалося.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі