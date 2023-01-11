Двоє польських волонтерів зазнали поранень у районі Бахмута . Нині вони перебувають у лікарні Любліна.



Інформацію підтвердив представник Міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич. Він розповів, що чоловік та жінка розвозили гуманітарну допомогу серед місцевого населення на прифронтових територіях України.

"Вони розвантажували допомогу для населення з автомобіля, коли поряд розірвалася мінометна міна. На жаль, у випадку з жінкою-волонтеркою все закінчилося ампутацією гомілки. У чоловіка кульове осколкове поранення", - повідомив він.

Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на фронті. Війська рф кидають на цей напрямок на фронті величезні сили. Домогтися вирішального успіху їм досі не вдалося.