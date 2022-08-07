Двое известных футболистов оказались грабителями

Два американських футболіста звинувачуються в збройному пограбуванні
12 тисяч доларів і годинник за 25 тисяч доларів - «улов» двох футболістів з США, яких звинувачують у пограбуванні на вечірці. Звинувачення вже офіційно предьявлено, а грабіжники заарештовані.
Гравці Національної футбольної ліги США Деандре Бейкер і Куинтон Данбар здалися в поліцію Флориди після того, як їм було пред'явлено звинувачення в збройному пограбуванні в цьому штаті. Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеву поліцію.
За словами адвоката 22-річного захисника New York Giants Бейкера, його клієнт здався в суботу вранці.
Йому також пред'явлено звинувачення в нападі за обтяжливих обставин.
Поліція міста Мірамар повідомила, що другий підозрюваний, 27-річний захисник команди Seattle Seahawks Данбар, здався пізніше.
Адвокати обох гравців заявили, що свідки підписали письмові свідчення, які підтверджують, що спортсмени не брали участі в передбачуваному грабежі.
На цьому тижні обом футболістам були пред'явлені звинувачення в збройному пограбуванні гостей на домашній вечірці в місті Мірамар.
Передбачається, що в середу підозрювані забрали у людей близько 12 тис. Доларів готівкою і годинник вартістю до 25 тис. Доларів.
За даними поліції, інцидент стався після того, як на вечірці вибухнула сварка.
Як стверджується, Бейкер дістав пістолет, перш ніж він, Данбар і ще один чоловік, одягнений в червону маску, почали забирати у людей цінні речі і гроші.
Людина в червоній масці до кінця не ідентифікований. Бейкер нібито попросив його застрелити одного свідка, але він цього не зробив.
Потім всі троє поїхали в окремих автомобілях - Mercedes Benz, Lamborghini і BMW.
12 тисяч доларів і годинник за 25 тисяч доларів - «улов» двох футболістів з США, яких звинувачують у пограбуванні на вечірці. Звинувачення вже офіційно предьявлено, а грабіжники заарештовані.
Гравці Національної футбольної ліги США Деандре Бейкер і Куинтон Данбар здалися в поліцію Флориди після того, як їм було пред'явлено звинувачення в збройному пограбуванні в цьому штаті. Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеву поліцію.
За словами адвоката 22-річного захисника New York Giants Бейкера, його клієнт здався в суботу вранці.
Йому також пред'явлено звинувачення в нападі за обтяжливих обставин.
Поліція міста Мірамар повідомила, що другий підозрюваний, 27-річний захисник команди Seattle Seahawks Данбар, здався пізніше.
Адвокати обох гравців заявили, що свідки підписали письмові свідчення, які підтверджують, що спортсмени не брали участі в передбачуваному грабежі.
На цьому тижні обом футболістам були пред'явлені звинувачення в збройному пограбуванні гостей на домашній вечірці в місті Мірамар.
Передбачається, що в середу підозрювані забрали у людей близько 12 тис. Доларів готівкою і годинник вартістю до 25 тис. Доларів.
За даними поліції, інцидент стався після того, як на вечірці вибухнула сварка.
Як стверджується, Бейкер дістав пістолет, перш ніж він, Данбар і ще один чоловік, одягнений в червону маску, почали забирати у людей цінні речі і гроші.
Людина в червоній масці до кінця не ідентифікований. Бейкер нібито попросив його застрелити одного свідка, але він цього не зробив.
Потім всі троє поїхали в окремих автомобілях - Mercedes Benz, Lamborghini і BMW.
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