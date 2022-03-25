Двоє дітей залишилися сиротами: під Прилуками молода сімейна пара згоріла у власному будинку

10:38 27 червня Київ, Україна

Після прибуття пожежників на місце виклику, палаюча покрівля обрушилася в середину будинку, шансів вижити у подружжя не було.

Про це повідомляє регіональне управління ДСНС в неділю, 27 червня.

Трагедія сталася в Чернігівській області в житловому будинку села Рудівка.



Зазначено, що інформація про спалах була отримана напередодні о 22:33 вечора. На місце події направили рятувальників з міста Прилуки.



"На момент прибуття будинок був охоплений вогнем, а дах упав всередину будівлі. Пожежа о 23:20 була локалізована, а о 01:05 остаточно ліквідована", - йдеться в повідомленні.



Під час розбору конструкцій будівлі в приміщенні кухні рятувальники виявили тіла господарів 1994 і 1997 років народження. Напередодні молоде подружжя віддало своїх двох дітей родичам погостювати.



Ймовірною, причиною трагедії стало коротке замикання електромережі.