Двоє дітей залишилися сиротами: під Прилуками молода сімейна пара згоріла у власному будинку

Після прибуття пожежників на місце виклику, палаюча покрівля обрушилася в середину будинку, шансів вижити у подружжя не було.
Про це повідомляє регіональне управління ДСНС в неділю, 27 червня.
Трагедія сталася в Чернігівській області в житловому будинку села Рудівка.
Зазначено, що інформація про спалах була отримана напередодні о 22:33 вечора. На місце події направили рятувальників з міста Прилуки.
"На момент прибуття будинок був охоплений вогнем, а дах упав всередину будівлі. Пожежа о 23:20 була локалізована, а о 01:05 остаточно ліквідована", - йдеться в повідомленні.
Під час розбору конструкцій будівлі в приміщенні кухні рятувальники виявили тіла господарів 1994 і 1997 років народження. Напередодні молоде подружжя віддало своїх двох дітей родичам погостювати.
Ймовірною, причиною трагедії стало коротке замикання електромережі.
Зазначено, що інформація про спалах була отримана напередодні о 22:33 вечора. На місце події направили рятувальників з міста Прилуки.
"На момент прибуття будинок був охоплений вогнем, а дах упав всередину будівлі. Пожежа о 23:20 була локалізована, а о 01:05 остаточно ліквідована", - йдеться в повідомленні.
Під час розбору конструкцій будівлі в приміщенні кухні рятувальники виявили тіла господарів 1994 і 1997 років народження. Напередодні молоде подружжя віддало своїх двох дітей родичам погостювати.
Ймовірною, причиною трагедії стало коротке замикання електромережі.
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