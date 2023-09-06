Дві міжнародні тютюнові компанії внесено до переліку міжнародних спонсорів війни

"Згідно з даними фінансової звітності російського підрозділу Philip Morris, виторг компанії в перший рік повномасштабного вторгнення росії в Україну виріс на 8%, до 140,3 мільярда рублів, а чистий прибуток - до 48,2 мільярда рублів, що на 45% більше, ніж у 2021 році. Відповідно, податок на прибуток до бюджету росії було сплачено на суму понад 136 мільйонів доларів США», – йдеться в повідомленні.

Долю Japan Tobacco International на російському ринку НАЗК оцінює близько у 34,9%.

"JTI - найбільший інвестор і провідний платник податків у російській тютюнової промисловості. За останні 20 років інвестиції JTI в економіку росії перевищили $4,6 мільярда. Податкові платежі компанії в 2020 році забезпечили 1,4% доходу федерального бюджету рф. Сама компанія відкрито заявляла, що російський ринок генерував близько 2 млрд доларів США у 2022 році для JT групи, або приблизно 11% її консолідованого доходу за 2022 рік», – йдеться у повідомленні.

Japan Tobacco International – лідер тютюнового ринку у росії. Вона є однією з найбільших компаній FMCG у країні за обсягом продажів. У портфель компанії на російському ринку входять міжнародні бренди Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie та російські марки "Донський тютюн", Kiss, Play, "Петро I", "Трійка" та інші.

За даними НАЗК, обидві компанії продовжують роботу в росії: Philip Morris начебто не змогла продати свій бізнес в рф, а JTI продовжує "виготовляти і поширювати продукцію в росії".— американська глобальна сигаретна та тютюнова компанія, яка продає свою продукцію більш ніж у 180 країнах світу, найвідоміші марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (тютюнові стіки для електронної системи нагрівання тютюну IQOS). У росії Philip Morris International представлена двома афілійованими компаніями: фабриками АТ "Філіп Морріс Іжора" в Ленінградській області та філією АТ "Філіп Морріс Іжора", "Філіп Морріс Іжора Кубань" у Краснодарі, а також організацією ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Маркетинг" приблизно у 100 містах країни.