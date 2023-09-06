Дві міжнародні тютюнові компанії внесено до переліку міжнародних спонсорів війни

Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло дві міжнародні тютюнові компанії, Philip Morris International та Japan Tobacco International (JTI), до переліку міжнародних спонсорів війни.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
У Нацагентстві зазначили, що ці компанії продовжують вести свій бізнес у рф та підтримувати економіку країни-агресора сплатою значних податків до її бюджету.
За даними НАЗК, частка ринку торгових марок Philip Morris International на російському ринку склала 30,1% у 2019 році. Агентство вважає компанію одним із найбільших платників податків до російського бюджету, оцінюючи сукупний обсяг її інвестицій у росію у 2 млрд доларів.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
У Нацагентстві зазначили, що ці компанії продовжують вести свій бізнес у рф та підтримувати економіку країни-агресора сплатою значних податків до її бюджету.
За даними НАЗК, частка ринку торгових марок Philip Morris International на російському ринку склала 30,1% у 2019 році. Агентство вважає компанію одним із найбільших платників податків до російського бюджету, оцінюючи сукупний обсяг її інвестицій у росію у 2 млрд доларів.
Долю Japan Tobacco International на російському ринку НАЗК оцінює близько у 34,9%.
За даними НАЗК, обидві компанії продовжують роботу в росії: Philip Morris начебто не змогла продати свій бізнес в рф, а JTI продовжує "виготовляти і поширювати продукцію в росії".
Philip Morris International — американська глобальна сигаретна та тютюнова компанія, яка продає свою продукцію більш ніж у 180 країнах світу, найвідоміші марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (тютюнові стіки для електронної системи нагрівання тютюну IQOS). У росії Philip Morris International представлена двома афілійованими компаніями: фабриками АТ "Філіп Морріс Іжора" в Ленінградській області та філією АТ "Філіп Морріс Іжора", "Філіп Морріс Іжора Кубань" у Краснодарі, а також організацією ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Маркетинг" приблизно у 100 містах країни.
Philip Morris International — американська глобальна сигаретна та тютюнова компанія, яка продає свою продукцію більш ніж у 180 країнах світу, найвідоміші марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (тютюнові стіки для електронної системи нагрівання тютюну IQOS). У росії Philip Morris International представлена двома афілійованими компаніями: фабриками АТ "Філіп Морріс Іжора" в Ленінградській області та філією АТ "Філіп Морріс Іжора", "Філіп Морріс Іжора Кубань" у Краснодарі, а також організацією ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Маркетинг" приблизно у 100 містах країни.
Japan Tobacco International – лідер тютюнового ринку у росії. Вона є однією з найбільших компаній FMCG у країні за обсягом продажів. У портфель компанії на російському ринку входять міжнародні бренди Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie та російські марки "Донський тютюн", Kiss, Play, "Петро I", "Трійка" та інші.
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