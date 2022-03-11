Два літаки РФ завдали удару по території Білорусі, перебуваючи в повітряному просторі України

16:41 11 березень Київ, Україна

Російські літаки атакували білоруську територію на кордоні з Україною. Російські штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території, після чого завдали авіаударів територією РБ.

Заліт 2 літаків фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу «Дубровиця», що на Рівненщині.

Така атака і дії російської армії - свідома провокація. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що її мета - змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.

"Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі. Не дозвольте втягнути свою країну в цю війну!", - написав міністр.

Бомби з російських літаків упали не лише на білоруську територію, а й на українську



Ці фото зроблено українськими прикордонниками за кількасот метрів до кордону з Білоруссю.

UPD: є інформація про обстріл н.п. Бухли та Верхній Теребежов (Республіка Білорусь), повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.