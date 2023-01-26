Два рейси затримуються через знеструмлення ділянок дороги

У зв'язку із знеструмленням окремих ділянок по Україні 2 із 70 рейсів Укрзалізниці затримуються на 30 і більше хвилин. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.



Найбільше затримуються поїзди №43/44 Івано-Франківськ – Київ (+1:08) та №743/744 Київ – Львів (+0:46).



Із затримкою виїде потяг із Краматорська.

"У зв'язку з пошкодженнями контактної мережі на залізниці ми організовуємо пересадку пасажирів рейсу №712/711 Київ - Краматорськ у спальні вагони під резервним тепловозом. Зворотне відправлення з Краматорська очікується із затримкою, про яку наша поїзна бригада повідомить додатково. Ситуація на всіх вокзалах країни є контрольованою, є резервне енергопостачання. Посадка та висадка у містах, де оголошено повітряну тривогу, триває рух по підземних переходах", - повідомляють у прес-службі Укрзалізниці.