Два рейси затримуються через знеструмлення ділянок дороги

У зв'язку із знеструмленням окремих ділянок по Україні 2 із 70 рейсів Укрзалізниці затримуються на 30 і більше хвилин. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
Найбільше затримуються поїзди №43/44 Івано-Франківськ – Київ (+1:08) та №743/744 Київ – Львів (+0:46).
Із затримкою виїде потяг із Краматорська.
Найбільше затримуються поїзди №43/44 Івано-Франківськ – Київ (+1:08) та №743/744 Київ – Львів (+0:46).
Із затримкою виїде потяг із Краматорська.
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