Два викладачі з Києва втратили роботу через порушення мовного закону

11:18 08 лютий Київ, Україна

Учні двох київських шкіл звернулися зі скаргою на своїх викладачів через те, що ті проводили свої профільні предмети російською мовою.

Учні записали відео, на якому чітко чути, що викладачі проводять уроки російською мовою. Після перевірки вчителі отримали дисциплінарні догани, а згодом були звільнені.



Про це повідомляє пресслужба уповноваженого із захисту державної мови.



Як зазначається у повідомленні, на підставі відео, оприлюднених учнями у соцмережах, у грудні 2021 року уповноважений із захисту державної мови ухвалив рішення про перевірку двох згаданих шкіл. Йдеться про ліцей №303 та спеціалізовану школу №152 з поглибленим вивченням англійської мови.



Фахівці виявили у навчальних закладах порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної.



Вчителька німецької мови ліцею №303 відмовилася говорити на уроці українською мовою після зауваження учня. Також вчитель історії спеціалізованої школи №152 проводив урок російською мовою.