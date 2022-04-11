Два мікроавтобуси потрапили в ДТП під Одесою: є загиблі

08:57 16 листопада Київ, Україна

На трасі Одеса-Рені сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох мікроавтобусів, в результаті аварії загинули дві людини, п'ятеро госпіталізовані.



Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.



"15 листопада, приблизно о 5:30, автомобіль Mercedes Sprinter, який рухався з Білгорода-Дністровського в напрямку села Старокозаче, за попередньою інформацією, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем Toyota Hiace під керуванням 23-річного водія. В результаті аварії пасажир Toyota помер миттєво. Інших постраждалих - двох водіїв і трьох пасажирів транспортних засобів доставили в лікарню. Незважаючи на зусилля медиків, від отриманих ушкоджень в реанімації померла ще одна особа", - повідомили в поліції.



