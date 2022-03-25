Два храми на день: окупанти знищують українські церкви та духовні споруди

19:07 25 березня Київ, Україна

У той час, як пропагандисти кремля цинічно прикривають власні імперські амбіції тезами про «захист православ'я», агресивна атака російських військ руйнує православні храми та інші святині України.

З початку війни в Україні вже постраждали 59 храмів. Окупанти руйнують дві духовні споруди щодня, повідомляє Міністерство культури.



Зруйновані духовні споруди знаходяться як мінімум у 8 областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них – православні храми.



Крім того, руйнування отримали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні установи та адмінбудівлі релігійних організацій.



