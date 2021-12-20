Два вантажні кораблі зіткнулися біля берегів Швеції, один із них перекинувся

17:03 13 грудень Київ, Україна

У Балтійському морі в туманну погоду зіткнулися два вантажні кораблі. В результаті трощі один із них перекинувся, повідомляє у понеділок dpa з посиланням на шведські медіа.



Інцидент стався в ніч проти 13 грудня поблизу шведського міста Істад та данського острова Борнгольм. Про його причини поки що точної інформації немає. Зазначається, що судна зареєстровані у Данії та Великій Британії.



Зараз на місці аварії триває пошуково-рятувальна операція, оскільки щонайменше два члени екіпажу одного з кораблів вважаються безвісти зниклими. Повідомляється, що рятувальники чули крики людей, які опинилися за бортом. В операції бере участь команда британського судна, адже, за попередніми даними, затонув корабель із Данії, на якому якраз перебували двоє зниклих моряків.

"Головний пріоритет – врятувати життя", - зазначив речник морської адміністрації Швеції Йонас Францен у коментарі місцевому ЗМІ.

Шведські рятувальники також ініціювали екологічну рятувальну операцію, щоб запобігти попаданню в море нафти та інших шкідливих речовин. Станом на ранок 13 грудня витік шкідливих речовин не був зафіксований.



Прокуратура відкрила розслідування за підозрою "у грубій недбалості під час трафіку морем", повідомили в береговій охороні.