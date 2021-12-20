Два вантажні кораблі зіткнулися біля берегів Швеції, один із них перекинувся

У Балтійському морі в туманну погоду зіткнулися два вантажні кораблі. В результаті трощі один із них перекинувся, повідомляє у понеділок dpa з посиланням на шведські медіа.
Інцидент стався в ніч проти 13 грудня поблизу шведського міста Істад та данського острова Борнгольм. Про його причини поки що точної інформації немає. Зазначається, що судна зареєстровані у Данії та Великій Британії.
Зараз на місці аварії триває пошуково-рятувальна операція, оскільки щонайменше два члени екіпажу одного з кораблів вважаються безвісти зниклими. Повідомляється, що рятувальники чули крики людей, які опинилися за бортом. В операції бере участь команда британського судна, адже, за попередніми даними, затонув корабель із Данії, на якому якраз перебували двоє зниклих моряків.
Інцидент стався в ніч проти 13 грудня поблизу шведського міста Істад та данського острова Борнгольм. Про його причини поки що точної інформації немає. Зазначається, що судна зареєстровані у Данії та Великій Британії.
Зараз на місці аварії триває пошуково-рятувальна операція, оскільки щонайменше два члени екіпажу одного з кораблів вважаються безвісти зниклими. Повідомляється, що рятувальники чули крики людей, які опинилися за бортом. В операції бере участь команда британського судна, адже, за попередніми даними, затонув корабель із Данії, на якому якраз перебували двоє зниклих моряків.
Шведські рятувальники також ініціювали екологічну рятувальну операцію, щоб запобігти попаданню в море нафти та інших шкідливих речовин. Станом на ранок 13 грудня витік шкідливих речовин не був зафіксований.
Прокуратура відкрила розслідування за підозрою "у грубій недбалості під час трафіку морем", повідомили в береговій охороні.
Прокуратура відкрила розслідування за підозрою "у грубій недбалості під час трафіку морем", повідомили в береговій охороні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі