Двоє людей з АН-26, що впав під Харковом, госпіталізовані

23:04 25 вересень Київ, Україна

На літаку, що зазнав аварії, крім екіпажу перебували курсанти військового училища.

Після падіння військового літака під Чугуєвим у Харківській області в лікарню доставили двох осіб. Обидва отримали сильні опіки, один з них знаходиться в критичному стані.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова обласної державної адміністрації Олексій Кучер, який знаходиться на місці трагедії.

"На місці подій. За попередніми даними, на борту було 28 осіб, з них 7 офіцерів і 21 курсант. На жаль, 22 людини загинули, двоє вижили (один в критичному стані), доля чотирьох на цей момент невідома", - заявив він.

Також повідомляється, що постраждалі були курсантами Харківського національного університету військово-повітряних сил.

В цей час вирішується питання про їхню евакуацію до Києва, як тільки вони будуть готові до транспортування.

За інформацією диспетчера аеродрому, знайдені тіла 22 загиблих, двоє людей постраждали, пошуки чотирьох тривають.

Також повідомлялося, що, крім п'яти членів екіпажу, на борту літака знаходилися курсанти Харківського університету повітряних сил ЗСУ.