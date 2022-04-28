Душив і підпалив: боєць ЗСУ намагався вбити товариша

12:44 01 грудня Київ, Україна

У Краматорську, в зоні проведення ООС водій-контрактник однієї з військових частин намагався вбити товариша по службі з метою пограбування.

44-річний чоловік побив і намагався задушити солдата, після чого облив його мастилом для бензопил, підпалив запальничкою і забрав у нього 9 500 гривень.

Про це повідомила пресслужба ДБР у вівторок, 1 грудня.

"Слідчі ДБР в місті Краматорськ здійснюють досудове розслідування за фактом порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, а також розбою, вчиненого 26 листопада на території проведення операції Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що потерпілий знаходиться в Центральній міській лікарні міста Торецька із закритою черепно-мозковою травмою та опіками правої ноги.



Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Якщо вину військовослужбовця доведуть, йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.