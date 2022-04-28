Душив і підпалив: боєць ЗСУ намагався вбити товариша

У Краматорську, в зоні проведення ООС водій-контрактник однієї з військових частин намагався вбити товариша по службі з метою пограбування.
44-річний чоловік побив і намагався задушити солдата, після чого облив його мастилом для бензопил, підпалив запальничкою і забрав у нього 9 500 гривень.
Про це повідомила пресслужба ДБР у вівторок, 1 грудня.
Відзначається, що потерпілий знаходиться в Центральній міській лікарні міста Торецька із закритою черепно-мозковою травмою та опіками правої ноги.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Якщо вину військовослужбовця доведуть, йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Якщо вину військовослужбовця доведуть, йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
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