Думав, косуля: в Чернівецькій області мисливець вбив чоловіка

Трагічний випадок стався 16 грудня на Герцаївщині. Попередньо, під час полювання місцевий житель смертельно поранив свого односельця, переплутавши його з дикою твариною.
Про це повідомляє пресцентр Нацполіції.
По спецлінії «102» звернувся 62-річний житель села Лунка і повідомив про вбивство з необережності.
По спецлінії «102» звернувся 62-річний житель села Лунка і повідомив про вбивство з необережності.
Співробітники Ситуаційного відділу обласного управління Нацполіції направили на місце події слідчо-оперативні групи ГУНП і Герцаївського відділення поліції, а також криміналіста і співробітників судово-медичної експертизи.
Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Правоохоронці опитують заявника, оглядають місце кримінального злочину, тіло загиблого і встановлюють його особу.
Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Правоохоронці опитують заявника, оглядають місце кримінального злочину, тіло загиблого і встановлюють його особу.
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