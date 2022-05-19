Думав, косуля: в Чернівецькій області мисливець вбив чоловіка

12:05 17 грудня Київ, Україна

Трагічний випадок стався 16 грудня на Герцаївщині. Попередньо, під час полювання місцевий житель смертельно поранив свого односельця, переплутавши його з дикою твариною.

Про це повідомляє пресцентр Нацполіції.



По спецлінії «102» звернувся 62-річний житель села Лунка і повідомив про вбивство з необережності.

«Заявник розповів, що під час полювання в лісі вистрелив із зареєстрованої мисливської рушниці в косулю. Коли чоловік підійшов ближче, побачив тіло жителя району без ознак життя», - йдеться в повідомленні.

Співробітники Ситуаційного відділу обласного управління Нацполіції направили на місце події слідчо-оперативні групи ГУНП і Герцаївського відділення поліції, а також криміналіста і співробітників судово-медичної експертизи.



Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Правоохоронці опитують заявника, оглядають місце кримінального злочину, тіло загиблого і встановлюють його особу.