12:59 09 серпня Київ, Україна

Народному депутату Олександру Дубинському повідомили про підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі. У правоохоронних органах було підтверджено цю інформацію.



Дубинський розповів, що напередодні, 8 серпня, у його офісі проводилися обшуки. Правоохоронці нібито "нічого не знайшли", але вручили йому підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон (ч. 1 ст. 366 КК України).



Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до трьох років. Дубинський також заявив, що справа проти нього – це "політичне замовлення" і воно "розвалиться".