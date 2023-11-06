Дубинському обрали запобіжний захід у суді

У Печерському районному суді Києва 6 листопада обрали запобіжний захід депутату Олександру Дубинському у справі про схему незаконного перетину кордону для чоловіків. Це цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомляє кореспондентка Громадського.
Суд частково задовольнив прохання прокурора у справі. Дубинському призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Підозрюваному потрібно буде здати правоохоронцям на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон, а також утриматися від спілкування з людьми, причетними до слідства. Відлучатися можна буде лише до медиків та в укриття під час повітряних тривог.
За словами прокурора, Дубинський підозрюється в тому, що він змовився з головою ГО "Медіаоборона" Оберемчуком і з 7 липня організував незаконну переправу через кордон, щоб допомогти виїхати своєму рідному братові, який має прізвище Базюк. Той хотів працевлаштуватися за кордоном. Був і особистий інтерес для Дубинського – перегнати автомобіль із Кишинева (Молдова) до Відня (Австрія). Базюка зареєстрували в системі "Шлях" як водія-волонтера, який перевозить гуманітарну допомогу. Базюк виїхав 22 липня.
Прокурор суду попросив для підозрюваного цілодобовий домашній арешт, обґрунтовуючи запит тим, що Дубинський під час слідства може виїхати за кордон, адже як нардеп не підлягає мобілізації. А ще Дубинський може впливати на свідків.
Дубинський з адвокатами подаватимуть апеляцію за цим рішенням.
Суд частково задовольнив прохання прокурора у справі. Дубинському призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Підозрюваному потрібно буде здати правоохоронцям на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон, а також утриматися від спілкування з людьми, причетними до слідства. Відлучатися можна буде лише до медиків та в укриття під час повітряних тривог.
За словами прокурора, Дубинський підозрюється в тому, що він змовився з головою ГО "Медіаоборона" Оберемчуком і з 7 липня організував незаконну переправу через кордон, щоб допомогти виїхати своєму рідному братові, який має прізвище Базюк. Той хотів працевлаштуватися за кордоном. Був і особистий інтерес для Дубинського – перегнати автомобіль із Кишинева (Молдова) до Відня (Австрія). Базюка зареєстрували в системі "Шлях" як водія-волонтера, який перевозить гуманітарну допомогу. Базюк виїхав 22 липня.
Прокурор суду попросив для підозрюваного цілодобовий домашній арешт, обґрунтовуючи запит тим, що Дубинський під час слідства може виїхати за кордон, адже як нардеп не підлягає мобілізації. А ще Дубинський може впливати на свідків.
Дубинський з адвокатами подаватимуть апеляцію за цим рішенням.
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