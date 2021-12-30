ДТП у столиці за участю п'яного водія

У середу, 29 грудня, ввечері на вулиці Олени Теліги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю Hyundai та Renault, після якої сталася бійка.
Про це повідомляє "Магнолія-ТВ".
Як вдалося з'ясувати, водій автомобіля Hyundai протаранив Renault, що рухався в попутному напрямку. Водій Tucson розповів, що автомобіль попереду різко загальмував і йому не вдалося уникнути удару. Також додав, що не вживав за кермом, проте поліціянти сказали, що водій має явні ознаки алкогольного сп'яніння.
На місце також приїхали рідні водійки Renault, які розповіли докладніше про перебіг подій. За їхніми словами, травмована водійка Renault після зіткнення зателефонувала батькові, тому що водій Hyundai разом із пасажиром агресивно поводилися.
На той час водій Tucson вже викликав «групу підтримки», які спочатку намагалися домовитися, щоб не викликати поліцію, але коли переговори не вдалися, то побили батька водійки.
Чоловіка разом із дочкою госпіталізували до лікарні.
Проте водій Hyundai запевняв, що водійка разом із батьком сама на них напала. Згодом чоловік вирішив також поїхати до лікарні.
Під час оформлення ДТП у поліціянтів хтось украв документи на обидві машини.
Рідні водійки Renault почали дзвонити на гарячу лінію Головного управління Національної поліції в Києві з приводу недбалості їхніх підлеглих.
Про це повідомляє "Магнолія-ТВ".
Як вдалося з'ясувати, водій автомобіля Hyundai протаранив Renault, що рухався в попутному напрямку. Водій Tucson розповів, що автомобіль попереду різко загальмував і йому не вдалося уникнути удару. Також додав, що не вживав за кермом, проте поліціянти сказали, що водій має явні ознаки алкогольного сп'яніння.
На місце також приїхали рідні водійки Renault, які розповіли докладніше про перебіг подій. За їхніми словами, травмована водійка Renault після зіткнення зателефонувала батькові, тому що водій Hyundai разом із пасажиром агресивно поводилися.
На той час водій Tucson вже викликав «групу підтримки», які спочатку намагалися домовитися, щоб не викликати поліцію, але коли переговори не вдалися, то побили батька водійки.
Чоловіка разом із дочкою госпіталізували до лікарні.
Проте водій Hyundai запевняв, що водійка разом із батьком сама на них напала. Згодом чоловік вирішив також поїхати до лікарні.
Під час оформлення ДТП у поліціянтів хтось украв документи на обидві машини.
Рідні водійки Renault почали дзвонити на гарячу лінію Головного управління Національної поліції в Києві з приводу недбалості їхніх підлеглих.
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