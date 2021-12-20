ДТП у районі Фастова: Mercedes зіткнувся з вантажівкою MAN (ФОТО)

У районі Фастова 15 листопада сталося зіткнення двох машин: легковика та вантажівки. Внаслідок зіткнення водія 32 років було доставлено до лікарні з численними та серйозними тілесними ушкодженнями, повідомляє відділ комунікації поліції на Київщині.

Поліція встановила, що дорожня пригода сталася 15 листопада о 10:50 на трасі Київ — Одеса: коли 52-річний водій вантажівки MAN робив маневр з поворотом на село Хлепча, в цей момент у нього на швидкості по зустрічному напрямку влетів автомобіль Mercedes, за кермом якого сидів 32-річний чоловік.

В аварії сильно постраждав власник автомобіля Mercedes. Капот легковика зім'яло від прямого удару в заднє колесо вантажівки. На місці події працювала бригада екстреної допомоги. Медпрацівники доправили потерпілого до найближчої лікарні для надання медичної допомоги. У потерпілого на місці аварії було виявлено травми головного мозку та забито кінцівки, а також численні забиті місця.

Наразі працівниками слідчої групи ведеться розслідування ДТП.