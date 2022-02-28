ДТП в Полтаві: постраждало 5 авто. Відео

05:28 07 жовтень Київ, Україна





Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина".



За інформацією прессекретаря патрульної поліції Полтавської області Руслана Возниці, в одному з автомобілів перебувала шестирічна дівчинка - вона не постраждала. Водія червоного Opel у важкому стані доставили в лікарню, його з понівеченого автомобіля діставали рятувальники. У Полтаві 6 жовтня близько 18:00 на вул. Ковпака біля ТРЦ "Екватор" сталася серйозна ДТП . Іномарка протаранила чотири автомобілі. Водія одного з легковиків з уламків звільняли рятувальники. Він госпіталізований у важкому стані.Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина".За інформацією прессекретаря патрульної поліції Полтавської області Руслана Возниці, в одному з автомобілів перебувала шестирічна дівчинка - вона не постраждала. Водія червоного Opel у важкому стані доставили в лікарню, його з понівеченого автомобіля діставали рятувальники.



"Водій чорного автомобіля Audi A8, рухаючись Супруновським шляхопроводом, на швидкості зачіпає чорну Toyota, а потім врізається в червоний Opel і зелений ВАЗ-2106, а також зачіпає ще один чорний Chevrolet Aveo", - повідомляє видання.