ДТП в Полтаві: постраждало 5 авто. Відео

05:28 07 жовтень Київ, Україна

У Полтаві 6 жовтня близько 18:00 на вул. Ковпака біля ТРЦ "Екватор" сталася серйозна ДТП. Іномарка протаранила чотири автомобілі. Водія одного з легковиків з уламків звільняли рятувальники. Він госпіталізований у важкому стані.

Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина".

За інформацією прессекретаря патрульної поліції Полтавської області Руслана Возниці, в одному з автомобілів перебувала шестирічна дівчинка - вона не постраждала. Водія червоного Opel у важкому стані доставили в лікарню, його з понівеченого автомобіля діставали рятувальники.
 
 

"Водій чорного автомобіля Audi A8, рухаючись Супруновським шляхопроводом, на швидкості зачіпає чорну Toyota, а потім врізається в червоний Opel і зелений ВАЗ-2106, а також зачіпає ще один чорний Chevrolet Aveo", - повідомляє видання.