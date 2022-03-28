ДТП в Польщі: загинули чотири людини, серед жертв дві українки

12:24 03 листопада Київ, Україна

За 80 кілометрів від польської столиці сталася страшна ДТП , яка забрала життя чотирьох осіб, двоє з яких виявилися громадянами України.

Про трагічний інцидент на дорозі повідомили в пресслужбі поліції Мазовецького воєводства Польщі. За даними слідчих, аварія сталася через порушення правил дорожнього руху далекобійником, який керував вантажівкою DAF.



В результаті аварії вижив лише водій DAF, який виявився громадянином України.



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Як з'ясували правоохоронці, 64-річний далекобійник їхав у напрямку Вишогруда, коли на дорозі сталася аварійна ситуація. Щоб уникнути зіткнення з вантажівкою, яка рухалася попереду, водій виїхав на зустрічну смугу.

Там DAF лоб в лоб влетів у Ford Transit. В останньому автомобілі перебували 51-річний житель Польщі, 25-річна жінка, а також дві українки 42 і 48 років.



Всі, хто був у мікроавтобусі, отримали несумісні з життям травми. Тіла загиблих за допомогою спецзасобів вирізали рятувальники.



Винуватець ДТП перебуває в лікарні.