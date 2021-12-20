ДТП в Польщі: загинув українець

10:25 22 березень Київ, Україна

Водій пасажирського автобуса наїхав на відбійник і перекинувся в придорожній яр. ДТП сталася в ніч з 21 на 22 березня поблизу Кашице в Польщі, в салоні автобуса перебувало 10 громадян України, один з них загинув, 5 госпіталізовані.



Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі речник МЗС України Олег Ніколенко.



За даними Ніколенка, генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з'ясування обставин аварії, а також надає постраждалим консульську допомогу.



Аварія сталася практично на тому ж місці, де на початку березня також потрапив в ДТП автобус з українцями.



"В автобусі їхали 10 осіб, в тому числі двоє водіїв. Всі вони є громадянами України. Одна людина загинула на місці, ще чотири потрапили в госпіталі", - цитує видання представника пожежної служби Підкарпатського воєводства Марціна Бетлея.



За даними польських ЗМІ, в управлінні головної дирекції національних доріг та автомагістралей відзначили, що автобус наїхав на відбійник в кінці з'їзду в пункт обслуговування пасажирів "Кашице" і перекинувся в придорожній яр.